Амстердам, , 09:25 — REGNUM У значительного числа подозреваемых Специальным судом в Гааге были изъяты паспорта, чтобы лишить их возможности покинуть Косово.

Бывшие военнослужащие ОАК, которые уже находились под следствием Специальной прокуратуры в Гааге, больше не смогут покинуть территорию Косово. У значительного числа подозреваемых были конфискованы проездные документы в конце октября и начале ноября.

Источники новостного агенства Kosovo onlajn 13 ноября сообщают, что следователи Специального суда исколесили всё Косово и у ранее находящихся под следствием военнослужащих конфисковали паспорта.

Поведение Гаагских следователей, по словам того же источника, указывает на то, что первые обвинения будут выдвинуты в течение первой недели декабря.

Гаагские прокуроры уже подготовили обвинительные заключения, и их публикация и передача копий обвиняемым станет лишь формальной процедурой, которая будет проведена Специальной прокуратурой в Гааге.

ОАК — албанское вооруженное формирование, которое обвиняется Гаагским судом в многочисленных военных преступлениях в ходе этнических чисток среди сербского населения края в 1990-е годы.