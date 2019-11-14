Туринск, Свердловская область, , 09:37 — REGNUM В Туринске (Свердловская область) закончила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы.

Было подано четыре заявки — от действующего вице-мэра Александра Пузырёва, туринского депутата Татьяны Корминой, главы МУП ЖКХ «Теплосеть» Андрея Трубина и депутата свердловского заксобрания Алксандра Коркина.

Ни одна кандидатура не была отбракована. Тем не менее, комиссия рекомендует назначить на пост мэра Пузырёва.

Новый градоначальник будет выбран на заседании 28 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Андрей Белоусов уволился по собственному желанию из-за проблем со здоровьем. В сентябре был объявлен новый конкурс на пост главы города.

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