Киев, 14 ноября 2019, 09:25 — REGNUM Украина была продана на глазах у всех, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 13 ноября в эфире телеканала NewsOne.
Он раскритиковал принятый Верховной радой в первом чтении закон о продаже земли.
Рабинович отметил, что согласно закону, одно лицо может купить 7/10 территории Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Кущ спрогнозировал социальный взрыв, вызванный отменой моратория на продажу земли на Украине. Он сравнил президента Украины Владимира Зеленского со стрелочником, который хочет предотвратить столкновение двух локомотивов, не понимая, что они движутся по одним и тем же рельсам.
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