Киев, , 09:25 — REGNUM Украина была продана на глазах у всех, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 13 ноября в эфире телеканала NewsOne.

Он раскритиковал принятый Верховной радой в первом чтении закон о продаже земли.

«Нагло, на глазах у всех сегодня была продана Украина. Если мы дальше будем молчать, то такое дальше будет с нашими домами и всем вокруг. Сегодня уже один шаг к тому, что у Украины не будет земли, сделан», — рассказал политик.

Рабинович отметил, что согласно закону, одно лицо может купить 7/10 территории Киева.

«Людям нужно делать выводы, мобилизоваться, ни в коем случае не паниковать, выходить на улицы и выражать свое мнение», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Кущ спрогнозировал социальный взрыв, вызванный отменой моратория на продажу земли на Украине. Он сравнил президента Украины Владимира Зеленского со стрелочником, который хочет предотвратить столкновение двух локомотивов, не понимая, что они движутся по одним и тем же рельсам.

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