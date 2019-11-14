Бразилиа, , 09:15 — REGNUM Россия и Соединенные Штаты обсуждают тему передачи Москве захваченных в Сирии боевиков, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, содержательная сторона диалога с США по проблематике контртеррора не подлежит раскрытию и обнародованию.

На вопрос о том, действительно ли Москва и Вашингтон обсуждают репатриацию боевиков — граждан РФ из Сирии, Рябков ответил, что в формате профильной совместной рабочей группы «межведомственная работа, которая так или иначе на регулярной основе осуществляется, охватывает весь спектр соответствующих сюжетов».

«Насколько мы можем говорить о том, что здесь есть какое-то понимание, — это отдельный вопрос, и я не готов его обсуждать», — сказал Рябков в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 ноября, в США состоится встреча министров коалиции, посвященная борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и заседание «малой группы» по ситуации в Сирии.

Темами для обсуждения станут военная операция Анкары против курдов, ситуация с «Сирийскими демократическими силами», действия властей Сирии и России, а также дальнейшая деятельность США на сирийской территории.

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