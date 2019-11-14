Белград, , 09:13 — REGNUM Авдулла Хоти, заместитель председателя Демократического союза Косово, заявил, что балканский «Малый Шенген» противоречит интересам Косово, поскольку он «затруднит проведение политики ответных мер против Белграда» и обеспечит «присутствие сербских официальных лиц на территории Косово, которые будут вести подрывную деятельность против Приштины».

Марко Джурич, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии, отмечает, что критика Авдуллы Хоти раскрывает истинные намерения политических деятелей Приштины об ограничении свободы передвижения и изолировании всей южной сербской провинции, пишет новостное агентство RTS 13 ноября.

Авдулла Хоти перечисляет множество причин, по которым «Малый Шенген» не отвечает интересам Косово.

В своем профиле Facebook Авдулла Хоти написал, что эта инициатива является очередной моделью «Балканского Таможенного союза», которая была отклонена в 2016 году.

«Как страна с наибольшим населением и крупнейшей экономикой в регионе, Сербия благодаря этой инициативе стремится «вырвать» Балканы из Европейского Союза, и в перспективе создать дополнительные геополитические балансы сил при возросшей роли России в регионе», — отметил Авдулла Хоти.