Ла-Пас, , 09:11 — REGNUM В государственной корпорации «Росатом» надеются, что политическая ситуация в Боливии не скажется на ходе работ над центром ядерных технологий в стране. Об этом 14 ноября заявил глава Росатома Алексей Лихачёв.

«Надеемся, что минимально (повлияет политическая ситуация на проект — прим. ред.)», — приводит РИА Новости слова главы государственной корпорации.

Также он напомнил, что указанный проект делается вне какой-либо политической конъюнктуры, и в финансовом смысле он организован без кредита.

«Мы не ожидаем каких-то фундаментальных изменений в позиции наших партнеров», — заявил глава Росатома и добавил, что какие-то изменения тут возможны, однако пока о них говорить преждевременно.

«Мы пока работаем в меру возможностей, не останавливаем», — заключил Алексей Лихачёв.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция и военнослужащие армии Боливии применили дубинки и слезоточивый газ в Ла-Пасе для разгона митинга сторонников Эво Моралеса, смещенного с поста президент страны в результате государственного переворота 10 ноября.