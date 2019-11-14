Белград, , 09:04 — REGNUM Министр обороны Сербии Александр Вулин обсудил с послом Российской Федерации в Белграде Александром Боцан-Харченко сотрудничество двух стран в области обороны.

Александр Вулин и Александр Боцан-Харченко согласились с тем, что сотрудничество в области обороны очень значимо для обеих стран, а также что ему поспособствовали отличные личные отношения двух верховных главнокомандующих, президента Сербии Александра Вучича и президента России Владимира Путина, пишет новостное агенство RTS 13 ноября.

Министр обороны Сербии поблагодарил министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за приглашение сербских военнослужащих принять участие в военном параде в Москве в мае 2020 года, посвященном Дню Победы над фашизмом во Второй мировой войне, и отметил, что он с радостью принял это приглашение.

Посол Александр Боцан-Харченко поблагодарил министра борону Сербии за то, что он на прошлой неделе в Русском доме в Белграде с военнослужащими ВС Сербии присутствовал на открытии памятника Евгению Примакову, бывшему премьер-министру Российской Федерации.