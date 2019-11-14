Бразилиа, , 09:04 — REGNUM Бразилия как действующий председатель БРИКС подтвердила приверженность государства работе в этом формате, заявил 14 ноября в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, Бразилия сформулировала не просто конкретные предложения по тому, как дальше развивать сотрудничество стран БРИКС, но своего рода программу действия.

«Это важный аспект с точки зрения подтверждения их политической приверженности БРИКС», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в Бразилии 13—14 ноября. Его девиз: «Экономический рост в интересах инновационного будущего». В ходе саммита запланированы мероприятия бизнес-форума БРИКС и двусторонние переговоры на высшем уровне. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.

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