Белград, , 08:55 — REGNUM Посол США в Белграде Энтони Годфри заявил, что дело братьев Бютюки, трёх американцев албанско-косовского происхождения, убитых сербскими полицейскими, не является основной проблемой в отношениях США и Сербии. Тем не менее Годфри отметил, что он уже обсуждал с сербскими чиновниками этот вопрос, в частности, возможность прийти к его справедливому решению, пишет новостное агенство Tanjug 13 ноября.

«Мои заявления в Сенате США также были учтены в судебном процессе по делу семьи Бютюки. Необходимо принять справедливое решение», — заявил Годфри, отвечая на вопрос о том, насколько он осознает важность этого дела для отношений двух стран.

В ходе панельной дискуссии о взаимоотношениях Сербии и США в рамках Белградской недели НАТО Годфри добавил, что необходимо делать больше, чтобы информировать граждан Сербии о ценности хороших отношений между Сербией и Америкой, а также о том, какие выгоды от членства в НАТО для Сербии и региона.