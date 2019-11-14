Париж, , 08:53 — REGNUM 13 ноября прокуратура Парижа объявила об открытии дела против бывшего министра внутренних дел и члена Конституционного совета Пьера Жокса. Заявление в полицию подала бывшая домработница, которая обвиняет Жокса в домогательствах и сексуальном насилии. Сам Пьер Жокс решительно оспаривает все обвинения, сообщает газета LeMonde.

Женщина 40 лет, работавшая в качестве сиделки жены Пьера Жокса, обвиняет бывшего министра внутренних дел в домогательствах и изнасиловании. В 2017 году писательница Ариан Форниа, дочь Эрика Бессона, входившего в состав правительства при президенте Николя Саркози, уже обвиняла Пьера Жокса в домогательствах.

В ответ на все обвинения Пьер Жокс подал заявление в полицию о клевете. Парижский суд должен принять решения по этому делу 18 ноября.

Пьер Жокс возглавлял министерство внутренних дел при президенте Миттеране в 1984—1986 и 1988−1991 гг.