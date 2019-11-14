Париж, , 08:51 — REGNUM По данным опроса, проведенного агентством Elabe, 55% французов одобряют деятельность «желтых жилетов», но 63% опрошенных не хотят повторения событий конца прошлого года.

Среди тех, кто в 2017 году голосовал в первом туре выборов за Жан-Люка Меланшона и Марин Ле-Пен 72% положительно относятся к движению «желтых жилетов».

Движение «желтых жилетов» оформилось спонтанно в конце 2018 года. Первоначально причиной протестных акций послужило повышение цен на топливо, затем требования участников расширились до отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона.