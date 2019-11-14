Бразилиа, , 09:02 — REGNUM Российской стороне не поступали какие-либо сигналы от США о будущем Договора по открытому небу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

США не заявляли ни о приверженности соглашению, ни о выходе из него, отметил дипломат. В России хотели бы подтверждения американской стороной готовности следовать договору.

Рябков добавил, что в документе нет ничего, что США могли бы воспринимать как их «односторонние уступки». Договор нацелен на укрепление безопасности каждого из участников.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении США покинуть Договор по открытому небу заявил в октябре глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел. Россия при любом решении США не будет отвечать зеркально, отмечал ранее Рябков.

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