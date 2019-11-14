Ла-Пас, , 08:47 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес обратился к папе Римскому Франциску, ООН и европейским странам с просьбой помочь разрешить политический кризис в стране. Об этом Моралес написал на своей странице в Twitter.

«Я прошу международные организации, такие как ООН, дружественные страны Европы и католическую церковь, представленную братом Папой Франциском, присоединиться к нашему диалогу, чтобы успокоить любимую Боливию», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как 11 ноября президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку в результате государственного переворота, 12 ноября второй вице-спикер Палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес объявила себя временным президентом страны и пообещала провести новые президентские выборы. Сам Моралес вылетел в Мексику, которая согласилась предоставить ему политическое убежище.

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