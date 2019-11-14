Белград, , 08:40 — REGNUM Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что истерия, которая «царит в Хорватии вокруг возможного участия президента Сербии и его «Сербской прогрессивной партии» в форуме Европейской народной партии в Загребе, не является следствием предвыборной кампании в Хорватии, как наивно считают некоторые политики как в Сербии, так и в других странах», пишет новостное агенство RTS 13 ноября.

«Это связано с общей антисербской атмосферой, которая систематически подпитывается в Хорватии путём отрицания геноцида во Второй мировой войне, реабилитации усташства (хорватского коллаборационизма), лжи о так называемой великосербской агрессии, хотя речь идёт о сербах, которые жили там на протяжении многих веков. Это говорит о том, что сербов снова воспринимают в качестве рудиментарной единицы, которую необходимо устранить», — заявил Дачич.

Он также отметил, что истерия в Хорватии не является проблемой Вучича и Сербии, а это, по его словам, «проблема Хорватии, страны, которая уже многие месяцы председательствует в Европейском союзе».

Он задался вопросом, как Хорватия будет председательствовать в Европейском союзе, если она не может без проблем организовать ни один из форумов ЕНП, как она собирается провести форум ЕС-Западные Балканы и другие региональные встречи?

«Для того, чтобы ответить на вопрос: «Почему так происходит?» они должны хорошенько задуматься. Сербия считает, что необходимо смотреть в будущее, и что трагедии из прошлого должны стать уроками, а не плохим примером для будущих поколений», — заявил Дачич.