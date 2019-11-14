Грозный, , 08:39 — REGNUM Строительство новой дороги из России в Грузию необходимо для обеих стран. И решение этого вопроса — лишь дело времени. Об этом заявил журналистам 13 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам дорога в Грузию через Аргунское ущелье — это кратчайший путь между двумя странами, который позволит быстрее добираться до Турции, а оттуда в Европу.

«Меня спрашивают про дорогу в Грузию через Аргунское ущелье. Дело времени. Строительство в интересах России, Грузии и многих стран региона», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также выразил уверенность, что «власти Грузии со временем поймут, что лучший сосед — Россия».

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Напомним, в 90-е годы прошлого века была проложена дорога из Ахметовского района Грузии к Итум-Калинскому району Чечни. Строительство трассы было заморожено грузинской стороной в 1998 году. Однако глава Чечни неоднократно обращал внимание на необходимость его возобновления.

В 2014 году Рамзан Кадыров сообщил, что правительство РФ вместе в с властями Чечни ведут работу над вопросом реализации проекта по строительству дороги в Грузию. При этом, по его словам, рассматривается вопрос строительства как автомобильной дороги, так и железной.