Бразилиа, , 08:31 — REGNUM Россия вступает в год своего председательства в БРИКС с серией крупных идей, одна из которых — пятистороннее сотрудничество в космосе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

По его словам, до конца 2019 года российская сторона официально представит свои планы партнерам. Для этого состоится заключительная при председательстве Бразилии встреча. Следующие шаги намечены в экономике, в сфере противодействия терроризму и информационно-коммуникационных технологий.

«Мы будем несомненно насыщать практическими делами зарождающееся пятистороннее сотрудничество в космосе», — сказал Рябков и выразил уверенность, что итоги основного саммита в июле 2020 года в Санкт-Петербурге «окажутся впечатляющими».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в столице Бразилии состоится саммит БРИКС. Его девиз: «Экономический рост в интересах инновационного будущего».

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