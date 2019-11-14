Париж, , 08:28 — REGNUM Франция сожалеет о продолжающейся эскалации в секторе Газа, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

МИД Франции осудил ракетный обстрел, который был нанесен по жилым районам и напомнил, что преднамеренные нападения на гражданских лиц противоречат нормам международного гуманитарного права.

«Франция напоминает о праве жителей Израиля и Палестины жить в мире, достоинстве и безопасности и сожалеет о жертвах среди гражданского населения с обеих сторон. Государство выражает свою солидарность с пострадавшим населением», — говорится в заявлении французского ведомства.

Париж призывает стороны к сдержанности и напоминает об обязательствах по защите гражданских лиц и уважении международного гуманитарного права.

В МИД Франции заявили, что в Газе не будет прочной стабильности без возвращения Палестинской автономии и снятия блокады с надежными гарантиями безопасности для Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате авиаударов Израиля по сектору Газа погибло 23 человека, ещё 69 получили ранения.

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