Уфа, , 08:31 — REGNUM Главы парламентов Башкирии и Татарии подписали Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба Государственного Собрания — Курултая Башкирии.

По словам председателя парламента Татарии Фарида Мухаметшина, совместная работа поможет более эффективно продвигать инициативы республик на федеральном уровне.

Он также отметил, что парламент Татарии находит полную поддержку у Государственного Собрания — Курултая Башкирии по многим вопросам, поэтому парламенты зачастую выступают консолидировано.

Подписав Меморандум парламентарии договорились совместно вырабатывать и осуществлять согласованную политику в разных сферах деятельности, а также совместно вести работу по укреплению единства народов и противостоять межнациональным конфликтам.