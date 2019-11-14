Амстердам, , 08:20 — REGNUM Член нижней палаты голландского парламента от партии Христианско-демократический призыв Мартэйн ван Гелверт (Martijn van Helvert) предложил возобновить дипломатические отношения с правительством Башара Асада. По его мнению, такой шаг необходим, чтобы решить вопросы, связанные с судом над голландскими членами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с возвращением в Сирию беженцев из этой страны. Предложение Ван Гелверта не встретила поддержки ни у коалиционных, ни у оппозиционных партий.

Ван Гелверт признал, что возобновление отношений с правительством Асада может быть рассмотрено как потеря лица. Однако он напомнил, что и США, и Европа, и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли свергнуть Аада, и что тот по-прежнему крепко держит в своих руках власть в Сирии. По его мнению, сохранение Асада у власти принесёт Сирии ту стабильность, которая требуется, чтобы можно было вернуть в страну сирийцев, бежавших от гражданской войны в Голландию. Кроме того, поскольку Ирак отказывается судить голландских ИГИЛовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), следует рассмотреть возможность предать их суду в Сирии.

Представители других партий заявили, что признание Асада стало бы недопустимой уступкой ему. По мнению голландских парламентариев, Асад несёт ответственность за гражданскую войну в своей стране, а также за появление там ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому наблюдатели полагают, что правительство не согласится на предложение Ван Гелверта.

Ранее голландский министр иностранных дел Стеф Блок (Stef Blok) уже заявил о том, что несогласен идти на какие-либо контакты с Асадом. Он подтвердил, что голландские ИГИЛовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут попасть в руки сирийских властей, однако не видит в этом повода для восстановления дипломатических отношений с Сирией. По словам Блока, он не намерен допустить, чтобы Асад принудил Голландию к восстановлению отношений, используя голландских ИГИЛовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве козырной карты. Блок считает, что Асаду нет будущего в Сирии.

Ван Гелверт согласился со своими коллегами, что «на совести Асада злодеяния против собственного населения», однако он ещё раз указал на то, что Западу не удалось его свергнуть. По его мнению, теперь, когда позиции Асада благодаря российской помощи укрепились, Голландия должна по крайней мере возобновить отношения на самом низком уровне. Ван Гелверт напомнил своим коллегам, что Голландия поддерживает отличные отношения с Китаем, который тоже обвиняют в нарушении прав человека.