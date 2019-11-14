Амстердам, , 08:10 — REGNUM Голландский журнал Elsevier Weekblad сообщает, что в министерстве обороны пропал важный доклад о голландских авиаударах в Ираке в 2015 г., в результате которых погибло более 70 мирных граждан. Эта пропажа осложняет составление отчёта о событиях 2015 г. На прошлой неделе министр обороны Анна Бейлевелд обещала нижней палате голландского парламента, что правительство предоставит такой отчёт.

Во время парламентских дебатов на прошлой неделе как министр, так и отдельные члены парламента ссылались на некий «предварительный доклад» Центрального командования Вооружённых сил США от 15 июня 2015 г. В докладе шла речь о «сопутствующем ущербе» от авиаудара голландских ВВС по подпольной мастерской по изготовлению автомобильных бомб в Ираке. Однако этот доклад якобы был достаточно кратким и не содержал подробностей.

Бейлевелд пришлось отвечать в парламенте за слова её предшественницы Жанин Хеннис. Та в 2015 г. сообщила парламенту, что, «насколько сейчас известно», в результате действий голландских ВВС не было мирных жертв. На самом деле она на тот момент уже была в курсе того, что возможность гибели мирных граждан считалась «заслуживающей доверия». Бейлевелд принесла извинения за слова Хеннис и пообещала парламенту, что правительство предоставит отчёт, в котором будет указано, кто и в какой момент располагал какой информацией.

Однако теперь источники Elsevier Weekblad в голландском министерстве обороны сообщают, что «окончательный» доклад американского Центрального командования пропал. Между тем именно этот доклад должен служить основой для отчёта голландского правительства. Представитель министерства обороны сообщил, что в ведомстве разбираются с вопросом о местонахождении американского доклада. На вопрос, не потерян ли этот документ, он отвечать отказался.