Амстердам, , 08:09 — REGNUM Голландское объявило о пакете мер по уменьшению выброса азота в атмосферу. Среди предложенных мер снижение максимальной скорости на автомагистралях, чрезвычайный закон, обеспечивающий реализацию крупных строительных проектов, специальный корм для скота и дополнительные средства для выкупа свиных ферм.

Такие меры потребовались, в частности, для того, чтобы не возникли задержки в дорожном и жилищном строительстве. В Голландии сейчас выдаётся меньше разрешений на проведение строительных работ, после того как Государственный совет (консультативный орган при правительстве) отклонил разработанную ранее правительством программу по борьбе с выбросом азота. Однако по словам премьер-министра Голландии Марк Рютте, страна не может себе позволить длительные задержки в области строительства.

Снижение максимальной скорости на автомагистралях в дневные часы с 130 до 100 километров в час должно привести к снижению выброса азота. Согласно рассчётам, сделанных Национальным институтом по здравоохранению и окружающей среде (НИЗОС), данная мера в достаточной мере компенсирует выброс азота, чтобы можно было отменить ограничительные меры в отношении строительного сектора. Правительство поэтому рассчитывает на то, что в следующем году удастся построить 75.000 новых квартир.

Рютте заявил что он и сам не рад снижению максимальной скорости для автомобильного движения. Партия Рютте Народная партия за свободу и демократию часто подчёркивает, что именно она выступает за интересы автовладельцев. В 2010 г. именно по её инициативе максимальная скорость была повышена до 130 километров в час. Голландский премьер-министр выразил надежду, что через несколько лет максимальную скорость удастся снова повысить, если к тому времени повыситься количество электромобилей в стране. Однако он подчеркнул, что ничего на этот счёт обещать не может.

В правительстве пока не могут точно сказать, когда именно будет введено снижение скорости. Однако речь идёт о сроке в несколько месяцев.

Среди прочих заявленных правительством мер — чрезвычайный закон, который позволяет продолжить работу над большими строительными проектами. Кроме того, правительство выделяет 250 миллионов евро на восстановление природы.

Ожидается, что предложенные голландским правительством меры позволяют не приостанавливать жилищное и дорожное строительство в стране. Однако для уменьшения выброса азота требуется ещё больше мер. В частности, должен сильно уменьшится выброс азота в сельскохозяйственном секторе. Конкретные меры в этой сфере будут представлены в ближайшие месяцы. Однако уже известно, что фермеров обяжут применить добавки к корму для скота, которые должны привести к уменьшению содержания азота в корме. Кроме того, правительство выделяет дополнительные 60 миллионов евро на выкуп фермеров-свиноводов. Таким образом, общий объём фонда выкупа составит 180 миллионов евро.