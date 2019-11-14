Париж, , 08:04 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился с визитом в Вашингтон (США), визит состоится 13 — 14 ноября 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Жан-Ив Ле Дриан примет участие в министерской встрече международной коалиции по борьбе с терроризмом, которая была запрошена Францией после событий на северо-востоке Сирии.

Глава МИД Франции напомнит о важности продолжения усилий по стабилизации освобожденных территорий, в частности, рядом с Ираком.

Министр также примет участие вместе с несколькими своими региональными и международными партнерами в совещании по политическому процессу в Сирии, возрождение которого необходимо для прекращения кризиса в Сирии.

Ожидается, что Жан-Ив Ле Дриан встретится в кулуарах этой встречи со своим американским коллегой госсекретарем Майком Помпео, чтобы обсудить приоритеты французско-американских двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 7−8 ноября 2019 года глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан совершил поездку в Австралию.

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