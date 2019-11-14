Оренбург, , 07:57 — REGNUM Комитет по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области будет наделен полномочиями по контролю за расходами лиц, замещающих государственные должности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центе Заксобрания региона.

По словам заместителя председателя комитета по местному самоуправлению и деятельности органов госвласти Заксобрания области Владимира Новикова (КПРФ), ранее контроль осуществляли органы местного самоуправления, потом полномочия на себя взяли сотрудники аппарата при главе региона и докладывали о ситуации губернатору. В начале 2019 года был создан комитет по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области. Теперь эта служба будет следить за тем, чтобы расходы чиновников соответствовали их доходам и не превышали их.

Стоит отметить, законопроект о наделении комитета по профилактике правонарушения полномочиями контроля за расходами чиновников внес губернатор Денис Паслер.

«Полномочия по контролю за расходами лиц, замещающих государственные должности Оренбургской области, должности гражданской службы Оренбургской области, муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей закрепляются за комитетом по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области. Также проектом закона уточняется порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами вышеуказанных лиц», — говорится в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в закон Оренбургской области «О представлении сведений о расходах лицами, замещающими государственные должности Оренбургской области, и иными лицами и о контроле за расходами указанных лиц» не приведет к изменению доходов, расходов, источников финансирования дефицита областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Оренбургской области.

Владимир Новиков также обратил особое внимание на то, что поиск формы отчетов чиновников о доходах и контроля за расходами ведется давно. Шквал недовольства ранее вызвало требование декларации о доходах от сельских депутатов. В знак протеста 200 депутатов заявили о сложении полномочий. Сейчас с сельских депутатов сняли полномочия о декларационном отчете, теперь они должны предоставлять на имя губернатора информацию о своих доходах.