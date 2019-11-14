Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Принятие резолюции в Сенате США о признании геноцида армян в Османской империи было заблокировано сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом. Об этом политик сообщил 13 ноября, в ходе заседания верхней палаты Конгресса.

Грэм применил правило, согласно которому, заблокировать решения Сената может хотя бы один из его представителей. Сделать такой шаг сенатора побудил разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Дональдом Трампом. Грэм обсудил с ними трудности, с которыми сталкиваются США из-за военной операции Турции в Сирии.

Политик выразил надежду, что Турция и Армения найдут совместное решение проблемы. Он добавил, что сенаторы «не должны ни приукрашивать, ни переписывать историю».

Как сообщало ИА REGNUM, Палата представителей Конгресса США ранее признала притеснение армян в Османской империи 1915 года геноцидом. В ответ минобороны Турции осудило действия нижней палаты американского парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Турции осудило решение США признать геноцид армян