Кемерово, , 07:28 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 14 ноября, выступит с бюджетным посланием перед депутатами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам председателя областного Совета Вячеслава Петрова, это очень ответственный день для всех кузбассовцев, а «всему депутатскому корпусу и исполнительной власти предстоит большая работа — бюджетное послание и отчёт губернатора по итогам года, а также рассмотрение проекта закона о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении».

«За этот год было многое сделано, остановимся на самых значимых событиях и обсудим планы на 2020 год. После, отвечу на вопросы журналистов в рамках традиционной пресс-конференции по итогам 100 дней», — отметил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Цивилёв.

Отметим, что бюджетное послание губернатора Кузбасса в прямом эфире будут показывать несколько местных телеканалов. Прямая трансляция начнётся 14 ноября в 11:50 (время местное).