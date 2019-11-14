Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Состояние боеготовности вооруженных сил США на Корейском полуострове будет расти для обеспечения дипломатических усилий Вашингтона в преговорах с КНДР. Об этом 14 ноября заявил журналистам американский министр обороны Марк Эспер.

Министр подчеркнул, что вопросы сокращения численности американских войск в Южной Корее или прекращения совместных маневров с Южной Корей руководством США пока не рассматриваются. Одновременно с этим Эспер отметил, что США могут изменять программу военных учений в соответствии с ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября южнокорейские власти заявили, что очередной саммит Соединенных Штатов и КНДР возможен только при успешном развитии двухстороннего диалога.

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