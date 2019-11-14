Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Расширенный состав апелляционного суда в Вашингтоне одобрил решение того же суда, принятое ранее узким кругом судей, подтвердив, что президенту США Дональду Трампу придётся обнародовать его налоговые декларации по требованию демократов из Конгресса. Об этом 14 ноября сообщает CNN.

Дональд Трамп и деньги

Предыдущее решение суда было принято двумя голосами против одного, а новое — восемью голосами против трёх. На такой исход адвокат Трампа Джей Секулоу заявил, что ответчик обжалует апелляцию в Верховном суде.

Добавим, в настоящее время в США развернулась политическая кампания, связанная с так называемым импичментом Трампу. Представители Демократической партии обвинили американского лидера в том, что он давил на руководство Украины и требовал расследования против экс-вице-президента Джо Байдена.

Обратившись в суд, демократы планируют получить доступ к налоговым декларациям Трампа, рассчитывая обнаружить там свидетельства финансовых нарушений.

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