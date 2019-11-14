Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Решение сенатора Жанин Аньес принять обязанности президента Боливии поприветствовал госсекретарь США Майкл Помпео 14 ноября в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Помпео подчеркнул, что американские власти надеются на сотрудничество с новым руководством государства. Он назвал переход власти «демократическим» и отметил, что процедура передачи полномочий соответствовала конституции Боливии и принципам Межамериканской демократической хартии.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что госпереворот в Боливии является результатом заговора сил в США.

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