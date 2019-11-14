Мехико, , 05:56 — REGNUM Статус почетного гостя Мехико присвоен бывшему президенту Боливии Эво Моралесу решением властей мексиканской столицы. Об этом сообщила мэр города Клаудия Шейнбаум на своей странице в Twitter.

«Я убеждена, что в любой момент мы должны защищать те принципы, за которые всегда боролись. Но бывают моменты, когда неопределенность, отсутствие позиции и безразличие являются символами малодушия. Нас всех рассудит история. Эво Моралес — почетный гость», — написала Шейнбаум.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Эво Моралес, который сейчас находится в Мексике, заявил, что готов вернутся на родину для того, чтобы внести вклад в мирное решение кризиса в Боливии.

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