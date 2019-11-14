Мехико, , 05:32 — REGNUM Ушедший в отставку в результате госпереворота президент Боливии Эво Моралес заявил о готовности вернуться в страну, если это необходимо для решения политического кризиса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Если я могу своим присутствием помочь мирному решению, которое остановит насилие и спасет жизни людей, я готов на это ради моей любимой Боливии», — заявил он.

Также Моралес призвал все политические силы к диалогу для мирного урегулирования конфликта в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в ходе уличных беспорядков и протестных акций в Боливии погибли десять человек. Из них восемь погибли в результате огнестрельных ранений.

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