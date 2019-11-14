Ла-Пас, , 05:10 — REGNUM Переходный кабинет министров Боливии 13 ноября был приведён к присяге исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес. Об этом сообщает телеканал Unitel.

Из двадцати должностей министров в правительстве Боливии, замещёнными оказались одиннадцать.

К присяге были приведены министры: обороны — Фернандо Лопес Хулио, экономики — Хосе Луис Парада, юстиции — Альваро Коимбра Корнехо, иностранных дел — Карен Лонгарик, внутренних дел — Артуро Мурильо, и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, новым главнокомандующим вооруженными силами республики, вместо ушедшего в отставку Уильямса Калимана, Аньез назначила генерала Карлоса Орельяне Сентельясу.

Напомним, именно заявление Калимана от лица армии с требованием отставки президента Эво Моралеса способствовало успеху государственного переворота в Боливии.

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