Ла-Пас, 14 ноября 2019, 05:10 — REGNUM Переходный кабинет министров Боливии 13 ноября был приведён к присяге исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес. Об этом сообщает телеканал Unitel.
Из двадцати должностей министров в правительстве Боливии, замещёнными оказались одиннадцать.
К присяге были приведены министры: обороны — Фернандо Лопес Хулио, экономики — Хосе Луис Парада, юстиции — Альваро Коимбра Корнехо, иностранных дел — Карен Лонгарик, внутренних дел — Артуро Мурильо, и другие.
Как сообщало ИА REGNUM, новым главнокомандующим вооруженными силами республики, вместо ушедшего в отставку Уильямса Калимана, Аньез назначила генерала Карлоса Орельяне Сентельясу.
Напомним, именно заявление Калимана от лица армии с требованием отставки президента Эво Моралеса способствовало успеху государственного переворота в Боливии.
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