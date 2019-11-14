Вашингтон, , 04:24 — REGNUM Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.

ЗРК С-400 Мультимедиа.минобороны.рф

По его словам, поставка в Турцию российских средств ПВО создаёт «некоторые очень серьезные сложности», а их решением займутся ключевые министры двух стран.

«Мы обратились к нашим госсекретарю и министру иностранных дел, а также к нашим помощникам по национальной безопасности, чтобы они немедленно провели работу над решением вопроса с С-400», — сказал Трамп.

В свою очередь, Эрдоган допустил, что Турция может приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot в случае, если из США поступит «более выгодное предложение».

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