Ла-Пас, , 04:23 — REGNUM 10 человек погибли в результате продолжающихся беспорядков и протестов в Боливии. Об этом 13 ноября со ссылкой на руководителя Института судебно-медицинской экспертизы (ИСМЭ) Андреса Флореса сообщает газета El Deber.

Бронеавтомобиль боливийской армии Israel_soliz

По данным главы института, экспертиза выявила, что у восьми жертв смерть наступила из-за огнестрельных ранений.

Мексиканская радиостанция Noticias MVS со ссылкой на бюро уполномоченного по правам человека Боливии сообщила другие данные: в ходе беспорядков пострадали не менее 508 человек и восемь погибли. Также приводится информация о 460 задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября полиция и армия Боливии применили силу для разгона митинга сторонников Эво Моралеса в столице страны Ла-Пасе.

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