Киев, , 04:11 — REGNUM Принятие в германском бундестаге законопроекта, регулирующего применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, с одобрением 13 ноября встретил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

«Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия», — написал глава украинского правительства.

Напомним, принятый германским парламентом законопроект регулирует применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии. Под них, в частности, подпадает российский проект «Северный поток-2».

Действие энергопакета, который разрешает участвовать в транспортировке газа только независимым друг от друга компаниям, распространяется на оператора строящегося газопровода Nord Stream 2 AG с российским капиталом.

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