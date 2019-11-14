Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Сотрудничество в Арктике и открытие американского консульства в Гренландии обсудили госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд. Об этом 13 ноября сообщает Госдепартамент США.

Помимо этого, участники встречи затронули темы глобальной безопасности и деятельность государств по развитию глобальных приоритетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа президент США Дональд Трамп высказал предложение купить у Дании остров Гренландия. Датские власти ответили отказом в продаже острова.

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