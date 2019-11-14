Симферополь, , 03:54 — REGNUM Угрозы из Киева в связи с запуском железнодорожного сообщения с Крымом не имеют никаких последствий, заявил 13 ноября RT глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, Крымский мост построен правомерно, а жители полуострова не знают никакого украинского «представителя президента в Крыму».

«Сегодня очередную грязную ложь, которую они вбрасывают в информационное поле, мы, крымчане, просто не воспринимаем», — сказал Гемпель.

Ранее, напомним, некий украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич заявил, что Киев отреагирует на «неправомерный» запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Продажа билетов на поезда, идущие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, началась 8 ноября. Первые поезда пойдут на полуостров по мосту через Керченский пролив в декабре текущего года. С начала продаж приобрели билеты более 17 тыс. человек.

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