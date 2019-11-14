Брюссель, , 03:16 — REGNUM Европейские страны должны сохранить жесткое отношение к России, и потому не нужно вмешиваться в позиции Польши по этому вопросу, заявил 13 ноября глава Евросовета Дональд Туск, выступая со сцены Колледжа Европы в Брюгге.

Дональд Туск DonkeyHote

Таким образом он прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее сказал, что «необходимо пересмотреть позицию по России» и «переосмыслить стратегические отношения» с восточным соседом.

«В том же интервью The Economist президент Макрон говорит, что он разделяет те же взгляды на этот вопрос, что и (премьер-министр Венгрии) Виктор Орбан, и что он надеется, что господин Орбан поможет убедить поляков изменить свою позицию по России. Может быть, но не я, Эмманюэль», — добавил уходящий глава Евросовета.

Своё выступление Туск завершил тезисом о том, что Евросоюз должен быть настойчивым в жесткой позиции по отношению к России, поскольку в это является ключевым фактором «независимой Европы».

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