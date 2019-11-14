Мехико, , 02:33 — REGNUM Сторонников ушедшего в отставку боливийского президента Эво Моралеса, депутатов партии «Движение к социализму» не пустили на заседание парламента Боливии. Об этом Моралес заявил на своей странице в Twitter.

«Заявляю миру о новом злоупотреблении в ходе коварного, нарушающего конституцию, незаконного и преступного государственного переворота в моей любимой Боливии… Расистский и фашистский переворот тонет в беззаконии», — заявил он.

Газета La Razon отмечает, что, предпринимая попытку пройти в здание парламента, несколько депутатов «Движения к социализму» подрались с полицией. В ходе потасовки один из полицейских применил против парламентариев слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в столице Боливии Ла-Пасе произошли столкновения между сторонниками Эво Моралеса и боливийскими силовиками. В ходе противостояния, военные и полицейские применили против протестующих дубинки и слезоточивый газ.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Боливии применили силу против протестующих сторонников Моралеса