Исламабад, , 08:56 — REGNUM 13 ноября участники оппозиционного «Марша свободы» и сидячей забастовки в Исламабаде начали собирать импровизированный лагерь, чтобы переместиться в другие районы страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, решение о сворачивании демонстрации в Исламабаде было принято руководством оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)». Лидеры протестного движения постановили перейти к «Плану Б» — развернуть митинги, сидячие забастовки в других провинциях. Кроме того, исламисты готовы перекрывать главные дороги, связывающие федеральный центр с Белуджистаном и Панджабом.

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».