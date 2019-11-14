Исламабад, , 08:46 — REGNUM 13 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что ни он, ни его правительство не будут вмешиваться, если бывший премьер-министр Наваз Шариф захочет покинуть страну, чтобы пройти лечение за границей.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства Пакистана рассеял противоречия по поводу разрешения на выезд из страны для Наваза Шарифа, отбывавшего тюремное заключение. По словам Имрана Хана, тяжело больной экс-премьер может уехать за границу, но правительство разрешает это только «из сострадания к больному». Также премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на выдачу разрешения на выезд для Шарифа, обвиняющегося в коррупционных преступлениях, борьба с воровством политиков и чиновников в стране продолжится.

Напомним, что ранее Наваз Шариф, отбывавший тюремный срок в Лахоре (провинция Панджаб), был отпущен на свободу под залог по состоянию здоровья. Личные врачи и близкие Шарифа считают, что проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой угрожают жизни бывшего премьер-министра и настаивают на лечении за границей.