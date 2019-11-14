Прага, , 02:18 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан намерен в мае 2020 года приехать в Москву и принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летней годовщины Победы над нацистской Германией. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

«Господин президент сообщил мне, что планирует ехать в мае на празднование Дня Победы в Москву», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент США Дональд Трамп заявил о намерении приехать в Москву в 2020 году на празднования Дня Победы. По его словам, праздничные мероприятия в честь окончания Великой Отечественной войны являются «очень важным делом».

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