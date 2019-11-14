Варшава, , 08:52 — REGNUM 13 ноября на заседании Сейма Республики Польша правящая партия Право и справедливость представила законопроект, касающийся ликвидации верхнего лимита отчислений с доходов работников в Пенсионный фонд. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Как следует из законопроекта, отчисления с доходов на пенсионное обеспечение будут рассчитываться по размеру всей прибыли, так же как в случае с отчислением в фонды, занимающиеся выплатами по болезни и травмам работников.

На данный момент размер отчислений в Пенсионный фонд рассчитывается на уровне 30% от среднегодовой зарплаты по стране. Если заработная плата работника выше среднего по стране, то отчисления от суммы превышения не выплачиваются, только от той суммы, которая находится в пределах среднего размера оплаты труда по стране.

Против этого законопроекта выступают предпринимательские круги. Они объясняют свое недовольство тем, что ликвидация лимита приведет к резкому повышению стоимости труда, которое негативно повлияет на экономическое положение как фирм, так и страны в целом. Также это может вызвать отток высококвалифицированных специалистов за границу, так как их доходы неминуемо уменьшатся.