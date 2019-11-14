Кишинёв, , 01:44 — REGNUM Блок ACUM, до 12 ноября входивший в коалицию с Партией социалистов Молдавии, потребовал отставки президента Игоря Додона. Как передает ИА REGNUM, об этом заявили представители блока Александр Слусарь и Игорь Гросу на встрече с самим Додоном, где обсуждалась возможная будущая коалиция.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Слусарь и Гросу заявили, что именно Додон был фактором риска и дестабилизирующим фактором», и в итоге именно он развалил правящую коалицию. Они призвали его не вмешиваться в «акт управления страной», и лучшей гарантией стала бы отставка Додона.

Напомним, Додон 13 ноября выдвинул на пост премьер-министра своего советника по экономике Иона Кику. Додон заявил, что Кику — «человек не из политики» и предложил ему сформировать «технократический» кабинет министров. В Демпартии уже заявили, что готовы поддержать кандидата.

Ион Кику был министром финансов в правительстве Павла Филипа при власти олигарха Владимира Плахотнюка. После отстранения Плахотнюка от власти Кику стал советником Додона. Его имя также называлось в качестве возможного кандидата в премьеры коалиции социалистов и демократов после парламентских выборов в феврале 2019 года.

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