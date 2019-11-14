Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернул американскому лидеру Дональду Трампу его скандальное письмо, отправленное незадолго до начала турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии. Об этом турецкий лидер заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп Tccb.gov.tr

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«Это письмо я вернул уважаемому президенту», — заявил Эрдоган.

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Как сообщалоИА REGNUM, перед началом турецкой военной-операции на северо-востоке Сирии президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, в котором призывал его «не строить из себя крутого парня» и «не быть дураком». Позднее на тему письма пошутила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, написав вымышленное сообщение Джона Кеннеди к генсеку СССР Никите Хрущеву по поводу карибского кризиса, которое изобиловало ненормативной лексикой.

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