Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Открыть рынки для американских товаров призвал президент США Дональд Трамп президента Турции Реджепа Эрдогана, 13 ноября на совместной пресс-конференции с турецким лидером.

Трамп отметил, что одним из главных приоритетов в его работе является ликвидация барьеров для американской торговли. Он добавил, что Турция уже активно открывает свои рынки, но, по мнению американского лидера, турецким властям необходимо еще больше открыть рынки для товаров из США.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Вашингтоне прошли переговоры между турецкой и американской делегациями, которые министр финансов Турции Берат Албайрак назвал очень продуктивными.

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