Ла-Пас, , 01:12 — REGNUM Полиция и военнослужащие армии Боливии применили дубинки и слезоточивый газ для разгона митинга сторонников Эво Моралеса в Ла-Пасе, сообщает Ruptly.

Сообщается, что протестная акция собралась в Ла-Пасе против назначения Жанин Аньес временным президентом Боливии. Группа «Красные пончо» провела марш в сторону правительственных кварталов с требованием ее отставки. Позднее демонстрация переросла в столкновения с полицией и военными, в ходе которой силовики применили дубинки и слезоточивый газ. Сведения о пострадавших не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября временный президент Боливии Жанин Аньес назначила нового командующего вооруженными силами страны. Этот пост занял генерал армии Карлос Орельяне Сентельясу. Ранее командовал боливийскими войсками Уильямс Калиман, который сыграл одну из ключевых ролей в госперевороте в Боливии, приведшем к уходу Эво Моралеса с поста президента.

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