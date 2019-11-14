Рига, , 00:15 — REGNUM Почти тысяча человек собралось 13 ноября у здания латвийского Сейма Латвии, чтобы призвать депутатов отозвать уже принятый закон о финансирование политических партий из госбюджета, пишет портал mixnews.lv.

Петицию с просьбой отменить финансирование политических партий из государственной казны в течение нескольких недель на портале ManaBalss. lv подписали 12 400 человек. Согласно новому закону, как писал Регнум, партии Латвии преодолевшие 2% барьер будут теперь получать 5 евро за каждый голос, вместо прежних 0,71.

Одна из организаторов митинга, представитель общества ProBonoPublico. Latvia Кристина Блумберга написала на странице в фейсбуке: «Как вы заметили, депутаты коалиции 13-го Сейма не принимают всерьез мнение 12 400 подписавших петицию на ManaBalss.lv. Следовательно, остается только уволить 13-й Сейм».