Москва, , 23:59 — REGNUM В Москве обеспокоены инцидентом в столице Бразилии, где неизвестные предприняли попытку захвата здания посольства Венесуэлы. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы очень обеспокоены этой атакой, этим нападением. Любая дипмиссия в любой стране обладает дипломатическим иммунитетом», — приводит его слова телеканал RT.

Российский дипломат также отметил, что «когда непонятные люди врываются на территорию дипмиссии, это, по крайней мере, вызывает вопросы по эффективности правоохранительных органов в Бразилии».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня, предположительно, сторонники лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо предприняли попытку захвата посольства страны в Бразилии.

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