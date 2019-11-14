Киев, 14 ноября 2019, 00:04 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины саботировали решение нового руководителя ведомства Ивана Баканова. Об этом заявил сам баканов 13 ноября в интервью изданию «Главком».
По его словам, саботаж выражался в затягивании исполнения приказов.
Он добавил, что, несмотря на тихий саботаж, все приказы в итоге были выполнены, и никто из сотрудников спецслужбы не был наказан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что СБУ проводит незаконную слежку за рядом оппозиционных депутатов Верховной рады, а также использует радикалов для организации акций протеста против них.
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