Ла-Пас, , 23:55 — REGNUM Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес назначила нового главнокомандующего вооруженными силами республики после того, как предыдущий главнокомандующий — Уильямс Калиман ушел в отставку. Соответствующий указ был подписан сегодня, 13 ноября.

Аньес выразила благодарность от имени государства уходящему в отставку главнокомандующему Калиману за то, что он «поставил жизни наших граждан над личными интересами».

Новым командующим стал генерал армии Карлос Орельяне Сентельясу.

Стоит отметить, что Калиман сыграл одну из ключевых ролей в государственном перевороте в Боливии. В разгар кризиса он сделал заявление от лица вооруженных сил страны, в котором потребовал отставку законного президента Эво Моралеса.